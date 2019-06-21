TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
12 dakika önce
---------------------------------------------------------------------------------------------------24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai28/06 11: 00 Giriş...
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:01 Kaynak: DHA
TÜRKİYE
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24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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21 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
FRANSA 10: 15 İmalat PMI
FRANSA 10: 15 Servis PMI
FRANSA 10: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 30 İmalat PMI
ALMANYA 10: 30 Servis PMI
ALMANYA 10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
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