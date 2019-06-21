Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

12 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai28/06 11: 00 Giriş...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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24/06         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10: 00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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21 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA                     02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA                     02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                     03: 30 İmalat PMI
FRANSA                      10: 15 İmalat PMI
FRANSA                      10: 15 Servis PMI
FRANSA                      10: 15 Bileşik PMI
ALMANYA                   10: 30 İmalat PMI
ALMANYA                   10: 30 Servis PMI
ALMANYA                   10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ         11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ         11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ         11: 00 Bileşik PMI
ABD                             16: 45 İmalat PMI
ABD                             16: 45 Servis PMI
ABD                             16: 45 Bileşik PMI
ABD                             17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                             17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:01 Kaynak: DHA
Ekonomi
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