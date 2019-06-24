TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
1 saat önce
---------------------------------------------------------------------------------------------------24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai28/06 11: 00 Giriş...
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:07 Kaynak: DHA
TÜRKİYE
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24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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24 HAZİRAN PAZARTESİ
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JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 11: 00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11: 00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 15: 30 Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
ABD 17: 30 Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi
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25 HAZİRAN SALI
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ABD 17: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17: 00 Conference Board Tüketici Güven Endeksi
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26 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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ALMANYA 09: 00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09: 45 Tüketici Güveni
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15: 30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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27 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar YoY
JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04: 30 Sanayi Karları YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Ekonomik Güven Endeksi
ALMANYA 15: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 15: 00 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 15: 30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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28 HAZİRAN CUMA
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İNGİLTERE 02: 01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 ÜFE MoM
FRANSA 09: 45 ÜFE YoY
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11: 30 GDP QoQ
İNGİLTERE 11: 30 GDP YoY
İNGİLTERE 11: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11: 30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15: 30 Kişisel Gelirler
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
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