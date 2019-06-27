TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
46 dakika önce
---------------------------------------------------------------------------------------------------27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai28/06 11: 00 Giriş...
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:03 Kaynak: DHA
TÜRKİYE
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27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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27 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar YoY
JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04: 30 Sanayi Karları YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Ekonomik Güven Endeksi
ALMANYA 15: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 15: 00 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 15: 30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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28 HAZİRAN CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK 02: 01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 ÜFE MoM
FRANSA 09: 45 ÜFE YoY
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15: 30 Kişisel Gelirler
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
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