Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

48 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai28/06 11: 00 Giriş çıkış...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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28 HAZİRAN CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK    02: 01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA                   02: 30     İşsizlik Oranı
JAPONYA                   02: 50     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                   02: 50     Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                     09: 45     ÜFE MoM
FRANSA                     09: 45     ÜFE YoY
FRANSA                     09: 45     Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                     09: 45     Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                     09: 45     TÜFE MoM
FRANSA                     09: 45     TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30     GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30     GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30     Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30     Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ        12: 00     Çekirdek TÜFE YoY
ABD                            15: 30     Kişisel Gelirler
ABD                            15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                            15: 30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                            17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi
 


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:23 Kaynak: DHA
Ekonomi
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