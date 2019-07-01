Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

1 saat önce

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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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DÜNYA                      TSİ

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01 TEMMUZ PAZARTESİ

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ÇİN                         04: 45 İmalat PMI 
JAPONYA               08: 00 Tüketici Güven Endeksi 
FRANSA                 10: 50 İmalat PMI 
ALMANYA               10: 55 İmalat PMI 
ALMANYA               10: 55 İşsizlikteki Değişim (000's) 
ALMANYA               10: 55 İşsizlik Oranı 
EURO BÖLGESİ     11: 00 İmalat PMI 
İNGİLTERE              11: 30 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ     12: 00 İşsizlik Oranı 
ABD                         16: 45 İmalat PMI 
ABD                         17: 00 ISM İmalat Endeksi
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02 TEMMUZ SALI

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ALMANYA                09: 00 Perakende Satışlar MoM 
ALMANYA                09: 00 Perakende Satışlar YoY 
İNGİLTERE              11: 30 İnşaat PMI 
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE MoM 
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE YoY
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03 TEMMUZ ÇARŞAMBA

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JAPONYA               03: 30 Bileşik PMI 
JAPONYA               03: 30 Servis PMI 
ÇİN                         04: 45 Bileşik PMI 
ÇİN                         04: 45 Servis PMI 
FRANSA                 10: 50 Servis PMI 
FRANSA                 10: 50 Bileşik PMI 
ALMANYA               10: 55 Servis PMI 
ALMANYA               10: 55 Bileşik PMI 
EURO BÖLGESİ     11: 00 Servis PMI 
EURO BÖLGESİ     11: 00 Bileşik PMI 
İNGİLTERE              11: 30 Servis PMI 
İNGİLTERE              11: 30 Bileşik PMI 
ABD                          14: 00 MBA Mortgage Başvuruları 
ABD                          15: 15 ADP İşgücü Değişimi 
ABD                          15: 30 Ticaret Dengesi 
ABD                          15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                          15: 30 Devam Eden Başvurular 
ABD                          16: 45 Servis PMI 
ABD                          16: 45 Bileşik PMI 
ABD                           17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 
ABD                           17: 00 Fabrika Siparişleri 
ABD                           17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks 
ABD                           17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 
ABD                           17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 
ABD                           17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları 
ABD                           17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 
ABD                           17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 
ABD                           17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 
ABD                           17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 
ABD                           17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep 
ABD                           19: 00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 
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04 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 
JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
ALMANYA               0: 30 İnşaat PMI 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar MoM 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar YoY 
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05 TEMMUZ CUMA

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JAPONYA     02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY 
JAPONYA     08: 00 Öncü Göstergeler 
ALMANYA     09: 00 Fabrika Siparişleri MoM 
ALMANYA     09: 00 Fabrika Siparişleri YoY 
FRANSA       09: 45 Ticaret Dengesi 
ABD              15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi 
ABD              15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi 
ABD              15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi 
ABD              15: 30 İşsizlik Oranı 
ABD              15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM 
ABD              15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY 
ABD              15: 30 İşgücüne Katılım Oranı


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:00 Kaynak: DHA
Japon, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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