TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

DÜNYA TSİ

01 TEMMUZ PAZARTESİ

ÇİN 04: 45 İmalat PMI

JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi

FRANSA 10: 50 İmalat PMI

ALMANYA 10: 55 İmalat PMI

ALMANYA 10: 55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA 10: 55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik Oranı

ABD 16: 45 İmalat PMI

ABD 17: 00 ISM İmalat Endeksi

02 TEMMUZ SALI

ALMANYA 09: 00 Perakende Satışlar MoM

ALMANYA 09: 00 Perakende Satışlar YoY

İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY

03 TEMMUZ ÇARŞAMBA

JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI

JAPONYA 03: 30 Servis PMI

ÇİN 04: 45 Bileşik PMI

ÇİN 04: 45 Servis PMI

FRANSA 10: 50 Servis PMI

FRANSA 10: 50 Bileşik PMI

ALMANYA 10: 55 Servis PMI

ALMANYA 10: 55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI

İNGİLTERE 11: 30 Servis PMI

İNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMI

ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15: 15 ADP İşgücü Değişimi

ABD 15: 30 Ticaret Dengesi

ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 16: 45 Servis PMI

ABD 16: 45 Bileşik PMI

ABD 17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 17: 00 Fabrika Siparişleri

ABD 17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 19: 00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

04 TEMMUZ PERŞEMBE

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 0: 30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY

05 TEMMUZ CUMA

JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler

ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri YoY

FRANSA 09: 45 Ticaret Dengesi

ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15: 30 İşsizlik Oranı

ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı