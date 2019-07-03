Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

42 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------03/07 10: 00 TÜFE03/07 10: 00 ÜFE05/07 17: 30 Hazine nakit dengesi11/07 10: 00 Cari denge 12/07 10: 00 Sanayi üretimi 15/07 11: 00 Bütçe dengesi 16/07 10: 00 İşsizlik (Nisan dönemi) 19/07 14: 30.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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03/07         10: 00     TÜFE
03/07         10: 00     ÜFE
05/07         17: 30     Hazine nakit dengesi
11/07         10: 00     Cari denge            
12/07         10: 00     Sanayi üretimi       
15/07         11: 00     Bütçe dengesi       
16/07         10: 00     İşsizlik (Nisan dönemi)                
19/07         14: 30     TCMB beklenti anketi
22/07         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi      
25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı     
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi  
25/07         14: 00     TCMB politika faizi           
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi   
31/07         10: 00     Turizm gelirleri  
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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03 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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JAPONYA               03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA               03: 30 Servis PMI
ÇİN                         04: 45 Bileşik PMI
ÇİN                         04: 45 Servis PMI
FRANSA                 10: 50 Servis PMI
FRANSA                 10: 50 Bileşik PMI
ALMANYA               10: 55 Servis PMI
ALMANYA               10: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE              11: 30 Servis PMI
İNGİLTERE              11: 30 Bileşik PMI
ABD                          14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                          15: 15 ADP İşgücü Değişimi
ABD                          15: 30 Ticaret Dengesi
ABD                          15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                          15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                          16: 45 Servis PMI
ABD                          16: 45 Bileşik PMI
ABD                           17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                           17: 00 Fabrika Siparişleri
ABD                           17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD                           17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                           17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                           17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                           17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                           17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                           17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                           17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                           17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                           19: 00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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04 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA               0: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar YoY
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05 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA               02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA               08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA              09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA              09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA                 09: 45 Ticaret Dengesi
ABD                        15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                        15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                        15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                        15: 30 İşsizlik Oranı
ABD                        15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                        15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                        15: 30 İşgücüne Katılım Oranı


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
işsizlik, nisan, tüfe, ABD, Ekonomi
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