Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

8 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------05/07 17: 30 Hazine nakit dengesi11/07 10: 00 Cari denge 12/07 10: 00 Sanayi üretimi 15/07 11: 00 Bütçe dengesi 16/07 10: 00 İşsizlik (Nisan dönemi) 19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi22/07 17: 30.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
05/07         17: 30     Hazine nakit dengesi
11/07         10: 00     Cari denge           
12/07         10: 00     Sanayi üretimi      
15/07         11: 00     Bütçe dengesi      
16/07         10: 00     İşsizlik (Nisan dönemi)               
19/07         14: 30     TCMB beklenti anketi
22/07         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi     
25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı    
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi 
25/07         14: 00     TCMB politika faizi          
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi  
31/07         10: 00     Turizm gelirleri 
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                      TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
05 TEMMUZ CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA               02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA               08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA              09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA              09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA                 09: 45 Ticaret Dengesi
ABD                        15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                        15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                        15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                        15: 30 İşsizlik Oranı
ABD                        15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                        15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                        15: 30 İşgücüne Katılım Oranı


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:09 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor Benzine 11 kuruş indirim geldi Göztepe, Pro Elite League'de şampiyon oldu! Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 09:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]