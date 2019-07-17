TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi 22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku 23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi 25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı 25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi 25/07 14: 00 TCMB politika faizi 30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi 31/07 10: 00 Turizm gelirleri 31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi 31/07 11: 00 Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 TEMMUZ ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE 11: 30 TÜFE MoM İNGİLTERE 11: 30 TÜFE YoY İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek TÜFE YoY İNGİLTERE 11: 30 ÜFE MoM İNGİLTERE 11: 30 ÜFE YoY İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek ÜFE MoM İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek ÜFE YoY EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE MoM EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE YoY ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları ABD 15: 30 Konut Başlangıçları ABD 15: 30 Konut Başlangıçları MoM ABD 15: 30 İnşaat İzinleri ABD 15: 30 İnşaat İzinleri MoM ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep ABD 21: 00 Bej Kitap --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 TEMMUZ PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi JAPONYA 02: 50 İhracat YoY JAPONYA 02: 50 İthalat YoY İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar MoM İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar YoY ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular ABD 17: 00 Öncü Göstergeler ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 TEMMUZ CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM ALMANYA 09: 00 ÜFE YoY ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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