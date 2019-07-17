Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

3 saat önce

------------------------------------------------------------------------------------------------19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi 25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı 25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/07 14: 00.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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19/07         14: 30 TCMB beklenti anketi
22/07         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi
25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14: 00     TCMB politika faizi
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ
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17 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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İNGİLTERE              11: 30 TÜFE MoM
İNGİLTERE              11: 30 TÜFE YoY
İNGİLTERE              11: 30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE              11: 30 ÜFE MoM
İNGİLTERE              11: 30 ÜFE YoY
İNGİLTERE              11: 30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE              11: 30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12: 00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 TÜFE YoY
ABD                         14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları
ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları MoM
ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri
ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri MoM
ABD                         17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                         17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                         17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                         17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                         17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                         17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                         17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                         17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                         21: 00 Bej Kitap
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18 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA       02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA       02: 50 İhracat YoY
JAPONYA       02: 50 İthalat YoY
İNGİLTERE     11: 30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE     11: 30 Perakende Satışlar YoY
ABD                15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                17: 00 Öncü Göstergeler
ABD                17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA     02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA     02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA     02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA     02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA     02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA     02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA     09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA     09: 00 ÜFE YoY
ABD              17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:04 Kaynak: DHA
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