Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

2 saat önce

------------------------------------------------------------------------------------------------19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi 25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı 25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/07 14: 00.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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19/07         14: 30 TCMB beklenti anketi
22/07         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi
25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14: 00     TCMB politika faizi
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ
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18 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA                     02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA                     02: 50 İhracat YoY
JAPONYA                     02: 50 İthalat YoY
BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 Perakende Satışlar YoY
ABD                             15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                             15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                             15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                             17: 00 Öncü Göstergeler
ABD                             17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA                  02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA                  02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                  02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                  02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                  02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                  02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                 09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA                 09: 00 ÜFE YoY
ABD                          17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:01 Kaynak: DHA
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