TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi 22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku 23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi 25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı 25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi 25/07 14: 00 TCMB politika faizi 30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi 31/07 10: 00 Turizm gelirleri 31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi 31/07 11: 00 Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 TEMMUZ PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi JAPONYA 02: 50 İhracat YoY JAPONYA 02: 50 İthalat YoY BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar MoM BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar YoY ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular ABD 17: 00 Öncü Göstergeler ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 TEMMUZ CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM ALMANYA 09: 00 ÜFE YoY ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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