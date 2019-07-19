Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

14 dakika önce

------------------------------------------------------------------------------------------------19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi 25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı 25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/07 14: 00.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19/07         14: 30 TCMB beklenti anketi
22/07         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi
25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14: 00     TCMB politika faizi
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
19 TEMMUZ CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                  02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA                  02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                  02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                  02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                  02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                  02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                 09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA                 09: 00 ÜFE YoY
ABD                          17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Sanatçı Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı! Kendall Jenner çıplak fotoğrafıyla takipçilerinin aklını başından aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 09:21:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]