Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

20 dakika önce

------------------------------------------------------------------------------------------------23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/07 14: 00 TCMB politika faizi 30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/07 10: 00 Turizm.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi
25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14: 00     TCMB politika faizi
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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23 TEMMUZ SALI
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ABD                                     17: 00     Richmond Fed İmalat Endeksi
EURO BÖLGESİ                 17: 00     Tüketici Güveni
ABD                                     17: 00     Devam Eden Konut Satışları
ABD                                     17: 00     Devam Eden Konut Satışları MoM
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24 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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JAPONYA                           03: 30     İmalat PMI
JAPONYA                           03: 30     Bileşik PMI
JAPONYA                           03: 30     Servis PMI
JAPONYA                           08: 00     Öncü Göstergeler
FRANSA                             10: 15     İmalat PMI
FRANSA                             10: 15     Servis PMI
FRANSA                             10: 15     Bileşik PMI
ALMANYA                           10: 30     İmalat PMI
ALMANYA                           10: 30     Servis PMI
ALMANYA                           10: 30     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                 11: 00     İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                 11: 00     Servis PMI
EURO BÖLGESİ                 11: 00     Bileşik PMI
ABD                                     14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                     16: 45     İmalat PMI
ABD                                     16: 45     Servis PMI
ABD                                     16: 45     Bileşik PMI
ABD                                     17: 00     Yeni Konut Satışları
ABD                                     17: 00     Yeni Konut Satışları MoM
ABD                                     17: 30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                     17: 30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                     17: 30     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                     17: 30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                     17: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                     17: 30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                     17: 30     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                     17: 30     DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                           11: 00     IFO-İş İklimi
ALMANYA                           11: 00     IFO-Beklentiler
ALMANYA                           11: 00     IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ                 14: 45     ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                 14: 45     ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                 14: 45     ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                                     15: 30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                     15: 30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                     15: 30     Ticaret Dengesi
ABD                                     15: 30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                     15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                     15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                                     17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA               09: 45     Tüketici Güveni
FRANSA               09: 45     ÜFE MoM
FRANSA               09: 45     ÜFE YoY
ABD                       15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                       15: 30     Kişisel Tüketim
ABD                       15: 30     Çekirdek PCE QoQ


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:05 Kaynak: DHA
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