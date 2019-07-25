Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

1 saat önce

------------------------------------------------------------------------------------------------25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/07 14: 00 TCMB politika faizi 30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/07 10: 00 Turizm gelirleri31/07 10: 00 Dış ticaret.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14: 00 TCMB politika faizi
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                                TSİ
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25 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA                            02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                           11: 00     IFO-İş İklimi
ALMANYA                           11: 00     IFO-Beklentiler
ALMANYA                           11: 00     IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ                 14: 45     ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                 14: 45     ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                 14: 45     ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                                     15: 30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                     15: 30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                     15: 30     Ticaret Dengesi
ABD                                     15: 30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                     15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                     15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                                     17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA                              09: 45     Tüketici Güveni
FRANSA                              09: 45     ÜFE MoM
FRANSA                              09: 45     ÜFE YoY
ABD                                     15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                     15: 30     Kişisel Tüketim
ABD                                     15: 30     Çekirdek PCE QoQ


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:05 Kaynak: DHA
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