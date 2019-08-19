TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/08 10: 00 Perakende Satış Endeksleri19/08 10: 00 Ciro Endeksleri19/08 10: 00 Açık İş İdari Kayıtları19/08 10: 00 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri19/08 10: 00...

TÜRKİYE

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19/08 10: 00 Perakende Satış Endeksleri

19/08 10: 00 Ciro Endeksleri

19/08 10: 00 Açık İş İdari Kayıtları

19/08 10: 00 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri

19/08 10: 00 Trafik İstatistik Bülteni

19/08 10: 00 Hava kalitesi istatistikleri

20/08 10: 00 Konut Satış İstatistikleri

21/08 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

21/08 10: 00 Yapı İzin İstatistikleri

21/08 10: 00 Konut Fiyat Endeksi

22/08 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

22/08 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksi

22/08 10: 00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

22/08 10: 00 Tüketici Güven Endeksi

23/08 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler

26/08 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri

26/08 10: 00 Reel Kesim Güven Endeksi

26/08 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

28/08 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri

28/08 10: 00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

29/08 10: 00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar

29/08 10: 00 Katı Yakıtlar

29/08 10: 00 Dış Ticaret İstatistikleri

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DÜNYA TSİ

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19 AĞUSTOS PAZARTESİ

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EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE, nihai

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21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

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ABD 17: 00 İkinci el konut satışları

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22 AĞUSTOS PERŞEMBE

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ALMANYA 10: 30 İmalat PMI, öncü

ALMANYA 10: 30 Hizmetler PMI, öncü

EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI, öncü

EURO BÖLGESİ 11: 00 Hizmetler PMI, öncü

ABD 15: 30 İşsizlik maaş başvuruları

ABD 15: 45 Markit imalat PMI, öncü

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23 AĞUSTOS CUMA

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ABD 17: 00 Yeni konut satışları

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26 AĞUSTOS PAZARTESİ

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ALMANYA 11: 00 IFO endeksi

ABD 15: 30 Dayanıklı mal siparişleri

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27 AĞUSTOS SALI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 17: 00 Tüketici güven endeksi

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29 AĞUSTOS PERŞEMBE

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ALMANYA 10: 55 İşsizlik

ALMANYA 15: 00 TÜFE, öncü

ABD 15: 30 GSYH revize

ABD 15: 30 Çekirdek GSYH

ABD 15: 30 İşsizlik maaş başvuruları

ABD 17: 00 Bekleyen konut satışları

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30 AĞUSTOS CUMA

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ALMANYA 09: 00 Perakende satışlar

EURO BÖLGESİ 11: 00 TÜFE, öncü

EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik

ABD 15: 30 Kişisel gelirler

ABD 15: 30 Kişisel harcamalar

ABD 15: 30 Çekirdek PCE

ABD 16: 45 Chicago PMI

ABD 17: 00 Michigan tüketici güven endeksi



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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