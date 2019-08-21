Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

10 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/08 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi21/08 10: 00 Yapı İzin İstatistikleri21/08 10: 00 Konut Fiyat Endeksi22/08 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri22/08.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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21/08         10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08         10: 00     Yapı İzin İstatistikleri
21/08         10: 00     Konut Fiyat Endeksi
22/08         10: 00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08         10: 00     İnşaat Maliyet Endeksi
22/08         10: 00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08         10: 00     Tüketici Güven Endeksi
23/08         10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08         10: 00     Sektörel Güven Endeksleri
26/08         10: 00     Reel Kesim Güven Endeksi
26/08         10: 00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08         10: 00     İşgücü Girdi Endeksleri
28/08         10: 00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08         10: 00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08         10: 00     Katı Yakıtlar
29/08         10: 00     Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA                      TSİ
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21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
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ABD                                 17: 00   İkinci el konut satışları
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22 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA                   10: 30   İmalat PMI, öncü
ALMANYA                    10: 30   Hizmetler PMI, öncü
EURO BÖLGESİ         11: 00   İmalat PMI, öncü
EURO BÖLGESİ         11: 00   Hizmetler PMI, öncü
ABD                             15: 30   İşsizlik maaş başvuruları
ABD                             15: 45   Markit imalat PMI, öncü
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23 AĞUSTOS CUMA
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ABD                            17: 00   Yeni konut satışları
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26 AĞUSTOS PAZARTESİ
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ALMANYA                 11: 00   IFO endeksi
ABD                          15: 30   Dayanıklı mal siparişleri
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27 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD                         17: 00   Tüketici güven endeksi
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29 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA                10: 55   İşsizlik
ALMANYA                15: 00   TÜFE, öncü
ABD                         15: 30   GSYH revize
ABD                         15: 30   Çekirdek GSYH
ABD                         15: 30   İşsizlik maaş başvuruları
ABD                         17: 00   Bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS CUMA
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ALMANYA               09: 00   Perakende satışlar
EURO BÖLGESİ    11: 00   TÜFE, öncü
EURO BÖLGESİ    12: 00   İşsizlik
ABD                        15: 30   Kişisel gelirler
ABD                         15: 30   Kişisel harcamalar
ABD                         15: 30   Çekirdek PCE
ABD                         16: 45   Chicago PMI
ABD                         17: 00   Michigan tüketici güven endeksi


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:18 Kaynak: DHA
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