Son Dakika Haberleri: Türkiye ve dünyada veri gündemi
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye ve dünyada veri gündemi

1 saat önce

--------------------------------------------------------------------------02/09 10: 00 GSYH02/09 10: 00 İmalat PMI02/09 10: 00 Dış ticaret dengesi03/09 10: 00 TÜFE03/09 10: 00 ÜFE04/09 14: 30 Reel efektif döviz kuru06/09 17: 30 Hazine nakit dengesi09/09 14: 30 MB beklenti anketi12/09 14: 00.

Türkiye ve dünyada veri gündemi, System.String[]

TÜRKİYE
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02/09         10: 00     GSYH
02/09         10: 00     İmalat PMI
02/09         10: 00     Dış ticaret dengesi
03/09         10: 00     TÜFE
03/09         10: 00     ÜFE
04/09         14: 30     Reel efektif döviz kuru
06/09         17: 30     Hazine nakit dengesi
09/09         14: 30     MB beklenti anketi
12/09         14: 00     MB politika faizi
13/09         10: 00     Sanayi üretimi
13/09         10: 00     Cari denge
16/09         10: 00     İşsizlik
16/09         11: 00     Bütçe dengesi
20/09         10: 00     Tüketici güven endeksi
20/09         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
24/09         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/09         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/09         10: 00     Ekonomik güven endeksi
30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                                         TSİ
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2 EYLÜL PAZARTESİ
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Almanya imalat PMI                     11: 00
Euro bölgesi imalat PMI               11: 00
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3 EYLÜL SALI
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ABD Markit imalat PMI                  16: 45
ABD ISM imalat endeksi               17: 00
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4 EYLÜL ÇARŞAMBA
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Almanya hizmetler PMI                  11: 00
Euro bölgesi hizmetler PMI            11: 00
Euro bölgesi perakende satışlar    12: 00
ABD dış ticaret dengesi                 15: 30
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5 EYLÜL PERŞEMBE
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Almanya sanayi siparişleri              09: 00
ABD ADP özel sektör istihdamı      15: 15
ABD işsizlik maaş başvuruları        15: 30
ABD işgücü maliyeti                        15: 30
ABD verimlilik                                 15: 30
ABD fabrika siparişleri                    17: 00
ABD ISM hizmetler endeksi            17: 00
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6 EYLÜL CUMA
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Almanya sanayi üretimi                   09: 00
Euro bölgesi GSYH                         12: 00
ABD tarımdışı istihdam                   15: 30
ABD işsizlik                                     15: 30
ABD ortalama saatlik ücretler         15: 30


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:02 Kaynak: DHA
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