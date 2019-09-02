Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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02/09 10: 00 GSYH
02/09 10: 00 İmalat PMI
02/09 10: 00 Dış ticaret dengesi
03/09 10: 00 TÜFE
03/09 10: 00 ÜFE
04/09 14: 30 Reel efektif döviz kuru
06/09 17: 30 Hazine nakit dengesi
09/09 14: 30 MB beklenti anketi
12/09 14: 00 MB politika faizi
13/09 10: 00 Sanayi üretimi
13/09 10: 00 Cari denge
16/09 10: 00 İşsizlik
16/09 11: 00 Bütçe dengesi
20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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2 EYLÜL PAZARTESİ
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Almanya imalat PMI 11: 00
Euro bölgesi imalat PMI 11: 00
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3 EYLÜL SALI
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ABD Markit imalat PMI 16: 45
ABD ISM imalat endeksi 17: 00
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4 EYLÜL ÇARŞAMBA
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Almanya hizmetler PMI 11: 00
Euro bölgesi hizmetler PMI 11: 00
Euro bölgesi perakende satışlar 12: 00
ABD dış ticaret dengesi 15: 30
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5 EYLÜL PERŞEMBE
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Almanya sanayi siparişleri 09: 00
ABD ADP özel sektör istihdamı 15: 15
ABD işsizlik maaş başvuruları 15: 30
ABD işgücü maliyeti 15: 30
ABD verimlilik 15: 30
ABD fabrika siparişleri 17: 00
ABD ISM hizmetler endeksi 17: 00
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6 EYLÜL CUMA
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Almanya sanayi üretimi 09: 00
Euro bölgesi GSYH 12: 00
ABD tarımdışı istihdam 15: 30
ABD işsizlik 15: 30
ABD ortalama saatlik ücretler 15: 30