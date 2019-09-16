Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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16/09 10: 00 İşsizlik
16/09 11: 00 Bütçe dengesi
20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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16 EYLÜL PAZARTESİ
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ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05: 00 İşsizlik Oranı
ABD 15: 30 Empire İmalat Endeksi
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17 EYLÜL SALI
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ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 16: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16: 15 İmalat Üretimi
ABD 16: 15 Kapasite Kullanımı
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18 EYLÜL ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02: 50 İhracat YoY
JAPONYA 02: 50 İthalat YoY
İNGİLTERE 11: 30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 11: 30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 11: 30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11: 30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE YoY
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 15: 30 İnşaat İzinleri
ABD 15: 30 Konut Başlangıçları
ABD 15: 30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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19 EYLÜL PERŞEMBE
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İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 00 Öncü Göstergeler
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı
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20 EYLÜL CUMA
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ALMANYA 02: 30 TÜFE YoY
ALMANYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
ALMANYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
ALMANYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA 09: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici Güveni