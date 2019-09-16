Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE

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16/09 10: 00 İşsizlik

16/09 11: 00 Bütçe dengesi

20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi

20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku

24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı

24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi

27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi

30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai

30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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16 EYLÜL PAZARTESİ

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ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoY

ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN 05: 00 İşsizlik Oranı

ABD 15: 30 Empire İmalat Endeksi

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17 EYLÜL SALI

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ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)

ABD 16: 15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 16: 15 İmalat Üretimi

ABD 16: 15 Kapasite Kullanımı

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18 EYLÜL ÇARŞAMBA

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JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02: 50 İhracat YoY

JAPONYA 02: 50 İthalat YoY

İNGİLTERE 11: 30 TÜFE MoM

İNGİLTERE 11: 30 TÜFE YoY

İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE 11: 30 ÜFE MoM

İNGİLTERE 11: 30 ÜFE YoY

İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek ÜFE MoM

İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE YoY

ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15: 30 İnşaat İzinleri MoM

ABD 15: 30 İnşaat İzinleri

ABD 15: 30 Konut Başlangıçları

ABD 15: 30 Konut Başlangıçları MoM

ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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19 EYLÜL PERŞEMBE

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İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar YoY

İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 17: 00 Öncü Göstergeler

ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

JAPONYA Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı

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20 EYLÜL CUMA

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ALMANYA 02: 30 TÜFE YoY

ALMANYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

ALMANYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

ALMANYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

ALMANYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM

ALMANYA 09: 00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici Güveni