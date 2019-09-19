Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE

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20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi

20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku

24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı

24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi

27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi

30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai

30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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19 EYLÜL PERŞEMBE

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İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar YoY

İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 17: 00 Öncü Göstergeler

ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

JAPONYA Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı

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20 EYLÜL CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA 02: 30 TÜFE YoY

ALMANYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

ALMANYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

ALMANYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

ALMANYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM

ALMANYA 09: 00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici Güveni







