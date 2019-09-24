Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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24 EYLÜL SALI
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JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 11: 00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11: 00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 17: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD 17: 00 Conf. Board Tüketici Güveni
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25 EYLÜL ÇARŞAMBA
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ALMANYA 09: 00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09: 45 Tüketici Güveni
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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26 EYLÜL PERŞEMBE
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ABD 15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15: 30 Kişisel Tüketim
ABD 15: 30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15: 30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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27 EYLÜL CUMA
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İNGİLTERE 02: 01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04: 30 Sanayi Karları YoY
FRANSA 09: 45 ÜFE MoM
FRANSA 09: 45 ÜFE YoY
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12: 00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 15: 30 Kişisel Gelirler
ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi