Son Dakika Haberleri: Türkiye ve dünyada veri gündemi
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye ve dünyada veri gündemi

1 saat önce

------------------------------------------------------------------------------------------------24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai30/09 11: 00 Giriş...

Türkiye ve dünyada veri gündemi, System.String[]

TÜRKİYE
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24/09         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/09         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/09         10: 00     Ekonomik güven endeksi
30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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24 EYLÜL SALI
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JAPONYA            03: 30     İmalat PMI
JAPONYA            03: 30     Bileşik PMI
JAPONYA            03: 30     Servis PMI
JAPONYA            08: 00     Öncü Göstergeler
ALMANYA           11: 00     IFO-İş İklimi
ALMANYA           11: 00     IFO-Beklentiler
ALMANYA           11: 00     IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD                     17: 00     Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD                     17: 00     Conf. Board Tüketici Güveni


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25 EYLÜL ÇARŞAMBA
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ALMANYA              09: 00     GfK Tüketici Güveni
FRANSA                09: 45     Tüketici Güveni
ABD                       14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       17: 00     Yeni Konut Satışları
ABD                       17: 00     Yeni Konut Satışları MoM
ABD                       17: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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26 EYLÜL PERŞEMBE
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ABD                       15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                       15: 30     Kişisel Tüketim
ABD                       15: 30     Çekirdek PCE QoQ
ABD                       15: 30     Ticaret Dengesi
ABD                       15: 30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                       15: 30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                       15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                       17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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27 EYLÜL CUMA
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İNGİLTERE            02: 01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA              02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA              02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA              02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA              02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                        04: 30     Sanayi Karları YoY
FRANSA                09: 45     ÜFE MoM
FRANSA                09: 45     ÜFE YoY
FRANSA                09: 45     Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                09: 45     Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                09: 45     TÜFE MoM
FRANSA                09: 45     TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ   12: 00     Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ   12: 00     Tüketici Güven Endeksi
ABD                       15: 30     Kişisel Gelirler
ABD                       15: 30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                       15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                       15: 30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                       17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:10 Kaynak: DHA
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