Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi 30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai 30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 EYLÜL ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA 09: 00 GfK Tüketici Güveni FRANSA 09: 45 Tüketici Güveni ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları MoM ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 EYLÜL PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- ABD 15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD 15: 30 Kişisel Tüketim ABD 15: 30 Çekirdek PCE QoQ ABD 15: 30 Ticaret Dengesi ABD 15: 30 Perakende Satış Stokları MoM ABD 15: 30 Toptan Satış Stokları MoM ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 EYLÜL CUMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE 02: 01 GfK Tüketici Güveni JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ÇİN 04: 30 Sanayi Karları YoY FRANSA 09: 45 ÜFE MoM FRANSA 09: 45 ÜFE YoY FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları MoM FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları YoY FRANSA 09: 45 TÜFE MoM FRANSA 09: 45 TÜFE YoY EURO BÖLGESİ 12: 00 Ekonomik Güven Endeksi EURO BÖLGESİ 12: 00 Tüketici Güven Endeksi ABD 15: 30 Kişisel Gelirler ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar ABD 15: 30 Reel Kişisel Harcamalar ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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