Son Dakika Haberleri: Türkiye ve dünyada veri gündemi
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye ve dünyada veri gündemi

42 dakika önce

------------------------------------------------------------------------------------------------03/10 10: 00 Tüketici fiyat endeksi03/10 10: 00 Yurtiçi üretici fiyat endeksi04/10 10: 00 Motorlu kara taşıtları04/10 14: 30 Reel efektif döviz kuru07/10 10: 00 Dış ticaret beklenti anketi08/10.

Türkiye ve dünyada veri gündemi, System.String[]

TÜRKİYE
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03/10         10: 00     Tüketici fiyat endeksi
03/10         10: 00     Yurtiçi üretici fiyat endeksi
04/10         10: 00     Motorlu kara taşıtları
04/10         14: 30     Reel efektif döviz kuru
07/10         10: 00     Dış ticaret beklenti anketi
08/10         17: 30     Merkezi yönetim iç borç istatistikleri
09/10         10: 00     Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları
10/10         10: 00     Dış ticaret endeksleri
11/10         10: 00     Ödemeler dengesi
14/10         10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi
14/10         10: 00     Sanayi üretim endeksi
14/10         10: 00     Kayıtlı işsiz istatistikleri
15/10         10: 00     İşgücü istatistikleri
15/10         10: 00     Perakende satış endeksleri
15/10         10: 00     Ciro endeksleri
16/10         10: 00     Konut satış istatistikleri
16/10         14: 30     Konut fiyat endeksi
17/10         14: 30     Kısa vadeli dış borç istatistikleri
18/10         10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu
18/10         10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler
21/10         10: 00     Yurtdışı üretici fiyat endeksi
22/10         10: 00     İnşaat maliyet endeksi
23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi
25/10         10: 00     Sektörel güven endeksleri
25/10         10: 00     Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/10         10: 00     İmalat sanai kapasite kullanım oranı
25/10         10: 00     Katı yakıtlar
30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/10         10: 00     Dış ticaret istatistikleri
31/10         10: 00     Turizm istatistikleri
31/10         11: 00      Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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1 EKİM SALI
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JAPONYA                02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA                03: 30 İmalat PMI
FRANSA                  10: 50 İmalat PMI
ALMANYA               10: 55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE              11: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ     12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD                         16: 45 İmalat PMI
ABD                         17: 00 ISM İmalat Endeksi
ABD                         17: 00 İnşaat Harcamaları MoM
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2 EKİM ÇARŞAMBA
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İNGİLTERE    11: 30 İnşaat PMI
ABD                14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                15: 15 ADP İşgücü Değişimi
ABD                17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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3 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA               03: 30 Servis PMI
JAPONYA               03: 30 Bileşik PMI
FRANSA                 10: 50 Servis PMI
FRANSA                 10: 50 Bileşik PMI
ALMANYA               10: 55 Servis PMI
ALMANYA               10: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE              11: 30 Servis PMI
İNGİLTERE              11: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar YoY
ABD                         15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                         15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                         16: 45 Servis PMI
ABD                         16: 45 Bileşik PMI
ABD                         17: 00 Fabrika Siparişleri
ABD                         17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD                         17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                         17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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4 EKİM CUMA
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ALMANYA     10: 30 İnşaat PMI
ABD               15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD               15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD               15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD               15: 30 İşsizlik Oranı
ABD               15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD               15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD               15: 30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD               15: 30 Ticaret Dengesi


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:09 Kaynak: DHA
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