Son Dakika Haberleri: Türkiye ve dünyada veri gündemi
Son Dakika Ekonomi Türkiye ve dünyada veri gündemi

Türkiye ve dünyada veri gündemi

24 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------11/10 10: 00 Cari denge14/10 10: 00 Sanayi üretimi15/10 10: 00 İşsizlik15/10 11: 00 Bütçe dengesi18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00.

Türkiye ve dünyada veri gündemi, System.String[]

TÜRKİYE
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11/10         10: 00     Cari denge
14/10         10: 00     Sanayi üretimi
15/10         10: 00     İşsizlik
15/10         11: 00     Bütçe dengesi
18/10         14: 30 TCMB beklenti anketi
21/10         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi
24/10         14: 00     TCMB politika faizi
25/10         10: 00     Kapasite kullanım oranı
25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi
30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/10         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
31/10         10: 00     Turizm gelirleri
31/10         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                    TSİ
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8 EKİM SALI
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JAPONYA              02: 30 Hanehalkı Harcamaları
ÇİN                        04: 45 Bileşik PMI
ÇİN                       04: 45 Servis PMI
ALMANYA            09: 00 Sanayi Üretimi
FRANSA              09: 45 Ticaret Dengesi
ABD                     15: 30 ÜFE
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9 EKİM ÇARŞAMBA
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ABD                   14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                   17: 00 Toptan Satış Stokları
ABD                    17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                    17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                    17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                    17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                    17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                    17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                    17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                    17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                    21: 00 FOMC Toplantı Tutanakları
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10 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA          02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA          02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA          02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA          02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA          02: 50 ÜFE
JAPONYA          02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri
ALMANYA         09: 00 Ticaret Dengesi
ALMANYA         09: 00 İhracat
ALMANYA         09: 00 İthalat
FRANSA           09: 45 Sanayi Üretimi
FRANSA          09: 45 İmalat Üretimi
İNGİLTERE     11: 30 GDP
İNGİLTERE     11: 30 Sanayi Üretimi
İNGİLTERE     11: 30 İmalat Üretimi
İNGİLTERE     11: 30 Servis Sektörü Endeksi
İNGİLTERE     11: 30 Ticaret Dengesi
ABD                15: 30 TÜFE
ABD                15: 30 Çekirdek TÜFE
ABD                15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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11 EKİM CUMA
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ALMANYA     09: 00 TÜFE
ABD              17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:01 Kaynak: DHA
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