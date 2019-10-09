Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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11/10 10: 00 Cari denge
14/10 10: 00 Sanayi üretimi
15/10 10: 00 İşsizlik
15/10 11: 00 Bütçe dengesi
18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi
21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi
24/10 14: 00 TCMB politika faizi
25/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi
30/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
31/10 10: 00 Turizm gelirleri
31/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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9 EKİM ÇARŞAMBA
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ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17: 00 Toptan Satış Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21: 00 FOMC Toplantı Tutanakları
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10 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02: 50 ÜFE
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri
ALMANYA 09: 00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09: 00 İhracat
ALMANYA 09: 00 İthalat
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi
İNGİLTERE 11: 30 GDP
İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi
İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi
İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi
İNGİLTERE 11: 30 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 TÜFE
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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11 EKİM CUMA
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ALMANYA 09: 00 TÜFE
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi