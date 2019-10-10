Son Dakika Haberleri: Türkiye ve dünyada veri gündemi
Son Dakika Ekonomi Türkiye ve dünyada veri gündemi

Türkiye ve dünyada veri gündemi

1 saat önce

---------------------------------------------------------------------------11/10 10: 00 Cari denge14/10 10: 00 Sanayi üretimi15/10 10: 00 İşsizlik15/10 11: 00 Bütçe dengesi18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00.

Türkiye ve dünyada veri gündemi, System.String[]

TÜRKİYE

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11/10         10: 00     Cari denge

14/10         10: 00     Sanayi üretimi

15/10         10: 00     İşsizlik

15/10         11: 00     Bütçe dengesi

18/10         14: 30 TCMB beklenti anketi

21/10         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi

24/10         14: 00     TCMB politika faizi

25/10         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi

30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/10         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

31/10         10: 00     Turizm gelirleri

31/10         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                    TSİ

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10 EKİM PERŞEMBE

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JAPONYA          02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA          02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA          02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA          02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA          02: 50 ÜFE

JAPONYA          02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri

ALMANYA         09: 00 Ticaret Dengesi

ALMANYA         09: 00 İhracat

ALMANYA         09: 00 İthalat

FRANSA           09: 45 Sanayi Üretimi

FRANSA          09: 45 İmalat Üretimi

İNGİLTERE     11: 30 GDP

İNGİLTERE     11: 30 Sanayi Üretimi

İNGİLTERE     11: 30 İmalat Üretimi

İNGİLTERE     11: 30 Servis Sektörü Endeksi

İNGİLTERE     11: 30 Ticaret Dengesi

ABD                15: 30 TÜFE

ABD                15: 30 Çekirdek TÜFE

ABD                15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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11 EKİM CUMA

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ALMANYA     09: 00 TÜFE

ABD              17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:17 Kaynak: DHA
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