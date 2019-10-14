Son Dakika Haberleri: Türkiye ve dünyada veri gündemi
Son Dakika Ekonomi Türkiye ve dünyada veri gündemi

Türkiye ve dünyada veri gündemi

1 saat önce

---------------------------------------------------------------------------15/10 10: 00 İşsizlik15/10 11: 00 Bütçe dengesi18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00 TCMB politika faizi25/10 10: 00 Kapasite...

Türkiye ve dünyada veri gündemi, System.String[]

TÜRKİYE

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15/10         10: 00     İşsizlik

15/10         11: 00     Bütçe dengesi

18/10         14: 30 TCMB beklenti anketi

21/10         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi

24/10         14: 00     TCMB politika faizi

25/10         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi

30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/10         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

31/10         10: 00     Turizm gelirleri

31/10         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                    TSİ

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15 EKİM SALI

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ÇİN 04: 30 TÜFE

ÇİN 04: 30 ÜFE

JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı

JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi

FRANSA 09: 45 TÜFE

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ILO İşsizlik Oranı

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 İşgücü Değişimi

ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)

ABD 15: 30 Empire İmalat Endeksi

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16 EKİM ÇARŞAMBA

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BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 TÜFE

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Çekirdek TÜFE

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ÜFE

EURO BÖLGESİ 12: 00 Ticaret Dengesi

EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE

EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE

ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15: 30 Perakende Satışlar

ABD 17: 00 İş Stokları

ABD 21: 00 Bej Kitap

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17 EKİM PERŞEMBE

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BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar

ABD 15: 30 İnşaat İzinleri

ABD 15: 30 Konut Başlangıçları

ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 16: 15 Sanayi Üretimi

ABD 16: 15 İmalat Üretimi

ABD 16: 15 Kapasite Kullanımı

ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 18: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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18 EKİM CUMA

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JAPONYA 02: 30 TÜFE

JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi

ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar

ÇİN 05: 00 İşsizlik Oranı

ÇİN 05: 00 GDP QoQ

ÇİN 05: 00 GDP YoY

ABD 17: 00 Öncü Göstergeler


Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:03 Kaynak: DHA
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