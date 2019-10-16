Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

36 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00 TCMB politika faizi25/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi30/10...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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18/10         14: 30 TCMB beklenti anketi

21/10         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi

24/10         14: 00     TCMB politika faizi

25/10         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi

30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/10         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

31/10         10: 00     Turizm gelirleri

31/10         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                    TSİ

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16 EKİM ÇARŞAMBA

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BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 TÜFE

BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 Çekirdek TÜFE

BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 ÜFE

EURO BÖLGESİ        12: 00 Ticaret Dengesi

EURO BÖLGESİ        12: 00 Çekirdek TÜFE

EURO BÖLGESİ        12: 00 TÜFE

ABD                           14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                           15: 30 Perakende Satışlar

ABD                           17: 00 İş Stokları

ABD                            21: 00 Bej Kitap

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17 EKİM PERŞEMBE

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BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 Perakende Satışlar

ABD                           15: 30 İnşaat İzinleri

ABD                           15: 30 Konut Başlangıçları

ABD                           15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                           15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                           16: 15 Sanayi Üretimi

ABD                           16: 15 İmalat Üretimi

ABD                           16: 15 Kapasite Kullanımı

ABD                           17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                           18: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                           18: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                           18: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                           18: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                           18: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                           18: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                           18: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                           18: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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18 EKİM CUMA

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JAPONYA                   02: 30 TÜFE

JAPONYA                   02: 30 Çekirdek TÜFE

JAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                             05: 00 Sanayi Üretimi

ÇİN                             05: 00 Perakende Satışlar

ÇİN                             05: 00 İşsizlik Oranı

ÇİN                             05: 00 GDP QoQ

ÇİN                             05: 00 GDP YoY

ABD                           17: 00 Öncü Göstergeler


Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:02 Kaynak: DHA
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