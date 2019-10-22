TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-------------------------------------------------------------------------------23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00 TCMB politika faizi25/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi30/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/10 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai31/10 10: 00 Turizm gelirleri31/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ-------------------------------------------------------------------------------22 EKİM SALI-------------------------------------------------------------------------------ABD 17: 00 Richmond Fed İmalat EndeksiABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları-------------------------------------------------------------------------------23 EKİM ÇARŞAMBA-------------------------------------------------------------------------------ABD 14: 00 MBA Mortgage BaşvurularıEURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici GüveniABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep-------------------------------------------------------------------------------24 EKİM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 03: 30 İmalat PMIJAPONYA 03: 30 Servis PMIJAPONYA 03: 30 Bileşik PMIJAPONYA 08: 00 Öncü GöstergelerFRANSA 10: 15 İmalat PMIFRANSA 10: 15 Servis PMIFRANSA 10: 15 Bileşik PMIALMANYA 10: 30 İmalat PMIALMANYA 10: 30 Servis PMIALMANYA 10: 30 Bileşik PMIEURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMIEURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMIEURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMIEURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Gösterge Faiz OranıEURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Marjinal Faiz OranıEURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Mevduat Faiz OranıABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı SiparişleriABD 15: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 15: 30 Devam Eden BaşvurularABD 16: 45 İmalat PMIABD 16: 45 Servis PMIABD 16: 45 Bileşik PMIABD 17: 00 Yeni Konut SatışlarıABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi-------------------------------------------------------------------------------25 EKİM CUMA-------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıALMANYA 09: 00 GfK Tüketici GüveniFRANSA 09: 45 ÜFEALMANYA 11: 00 IFO-İş İklimiALMANYA 11: 00 IFO-BeklentilerALMANYA 11: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi