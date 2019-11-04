Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

7 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------04/11 10: 00 TÜFE04/11 10: 00 ÜFE05/11 14: 30 Reel efektif döviz kuru07/11 17: 30 Hazine nakit dengesi12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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04/11         10: 00     TÜFE

04/11         10: 00     ÜFE

05/11         14: 30     Reel efektif döviz kuru

07/11         17: 30     Hazine nakit dengesi

12/11         10: 00     Cari denge

14/11         10: 00     Sanayi üretimi

15/11         10: 00     İşsizlik

15/11         11: 00     Bütçe dengesi

15/11         14: 30 TCMB beklenti anketi

20/11         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi

25/11         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi

28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi

29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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4 KASIM PAZARTESİ       TSİ

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Euro Bölgesi 11: 00 ECB Hernandez de Cos Konuşması

Fransa 11: 50 İmalat PMI

Almanya 11: 55 İmalat PMI

Euro Bölgesi 12: 00 İmalat PMI

İngiltere 12: 30 İnşaat PMI

ABD 18: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 18: 00 Fabrika Siparişleri

Euro Bölgesi 21: 30 ECB Başkanı Lagarde Konuşması

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5 KASIM SALI

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Çin 04: 45 Bileşik PMI

Çin 04: 45 Servis PMI

Euro Bölgesi 12: 00 ECB Villeroy Konuşması

İngiltere 12: 30 Servis PMI

İngiltere 12: 30 Bileşik PMI

Euro Bölgesi 13: 00 ÜFE

ABD 16: 30 Ticaret Dengesi

ABD 17: 45 Servis PMI

ABD 17: 45 Bileşik PMI

ABD 18: 00 ISM İmalat Dışı Endeks

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6 KASIM ÇARŞAMBA

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Japonya 02: 50 BOJ Toplantı Tutanakları

Japonya 03: 30 Bileşik PMI

Japonya 03: 30 Servis PMI

Almanya 10: 00 Fabrika Siparişleri

Fransa 11: 50 Servis PMI

Fransa 11: 50 Bileşik PMI

Almanya 11: 55 Servis PMI

Almanya 11: 55 Bileşik PMI

Euro Bölgesi 12: 00 Servis PMI

Euro Bölgesi 12: 00 Bileşik PMI

Euro Bölgesi 12: 00 ECB Guindos Konuşması

Euro Bölgesi 12: 30 ECB Mersch Konuşması

Euro Bölgesi 13: 00 Perakende Satışlar

ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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7 KASIM PERŞEMBE

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Almanya 10: 00 Industrial Production SA

Almanya 10: 00 Industrial Production WDA

Almanya 11: 30 İnşaat PMI

İngiltere 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İngiltere 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

İngiltere 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

İngiltere 15: 30 İngiltere Merkez Bankası Carney Basın Toplantısı

ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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8 KASIM CUMA

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Japonya 02: 30 Hanehalkı Harcamaları

Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

Japonya 08: 00 Öncü Göstergeler

Almanya 10: 00 Ticaret Dengesi

Almanya 10: 00 İhracat MoM

Almanya 10: 00 İthalat MoM

Fransa 10: 45 Ticaret Dengesi

Fransa 10: 45 Sanayi Üretimi

Fransa 10: 45 İmalat Üretimi

ABD 18: 00 Toptan Satış Stokları

ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Çin -- İhracat YoY

Çin -- İthalat YoY

Çin -- Ticaret Dengesi


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:03 Kaynak: DHA
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