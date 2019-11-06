Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

7 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------07/11 17: 30 Hazine nakit dengesi12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 TCMB beklenti anketi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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07/11         17: 30     Hazine nakit dengesi

12/11         10: 00     Cari denge

14/11         10: 00     Sanayi üretimi

15/11         10: 00     İşsizlik

15/11         11: 00     Bütçe dengesi

15/11         14: 30 TCMB beklenti anketi

20/11         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi

25/11         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi

28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi

29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                  TSİ

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6 KASIM ÇARŞAMBA

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Japonya 02: 50 BOJ Toplantı Tutanakları

Japonya               03: 30 Bileşik PMI

Japonya               03: 30 Servis PMI

Almanya 10: 00 Fabrika Siparişleri

Fransa 11: 50 Servis PMI

Fransa                 11: 50 Bileşik PMI

Almanya              11: 55 Servis PMI

Almanya              11: 55 Bileşik PMI

Euro Bölgesi       12: 00 Servis PMI

Euro Bölgesi      12: 00 Bileşik PMI

Euro Bölgesi      12: 00 ECB Guindos Konuşması

Euro Bölgesi      12: 30 ECB Mersch Konuşması

Euro Bölgesi      13: 00 Perakende Satışlar

ABD                  15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                   18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                   18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                   18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                   18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                   18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                   18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                   18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                   18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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7 KASIM PERŞEMBE

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Almanya               10: 00 Industrial Production SA

Almanya               10: 00 Industrial Production WDA

Almanya               11: 30 İnşaat PMI

İngiltere 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İngiltere                15: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

İngiltere               15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

İngiltere               15: 30 İngiltere Merkez Bankası Carney Basın Toplantısı

ABD                    16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                   16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                    18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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8 KASIM CUMA

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Japonya               02: 30 Hanehalkı Harcamaları

Japonya               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

Japonya               08: 00 Öncü Göstergeler

Almanya               10: 00 Ticaret Dengesi

Almanya               10: 00 İhracat MoM

Almanya               10: 00 İthalat MoM

Fransa                 10: 45 Ticaret Dengesi

Fransa                10: 45 Sanayi Üretimi

Fransa                10: 45 İmalat Üretimi

ABD                    18: 00 Toptan Satış Stokları

ABD                    18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:02 Kaynak: DHA
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