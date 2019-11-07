TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-------------------------------------------------------------------------------------------------07/11 17: 30 Hazine nakit dengesi12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 TCMB beklenti anketi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi25/11 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/11 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai29/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------6 KASIM ÇARŞAMBA------------------------------------------------------------------------------------------------- Japonya 02: 50 BOJ Toplantı TutanaklarıJaponya 03: 30 Bileşik PMIJaponya 03: 30 Servis PMI Almanya 10: 00 Fabrika Siparişleri Fransa 11: 50 Servis PMIFransa 11: 50 Bileşik PMIAlmanya 11: 55 Servis PMIAlmanya 11: 55 Bileşik PMIEuro Bölgesi 12: 00 Servis PMIEuro Bölgesi 12: 00 Bileşik PMIEuro Bölgesi 12: 00 ECB Guindos KonuşmasıEuro Bölgesi 12: 30 ECB Mersch KonuşmasıEuro Bölgesi 13: 00 Perakende SatışlarABD 15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep-------------------------------------------------------------------------------------------------7 KASIM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------------------------Almanya 10: 00 Industrial Production SAAlmanya 10: 00 Industrial Production WDAAlmanya 11: 30 İnşaat PMI İngiltere 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararıİngiltere 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporuİngiltere 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefiİngiltere 15: 30 İngiltere Merkez Bankası Carney Basın ToplantısıABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden BaşvurularABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi-------------------------------------------------------------------------------------------------8 KASIM CUMA-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 30 Hanehalkı HarcamalarıJaponya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıJaponya 08: 00 Öncü GöstergelerAlmanya 10: 00 Ticaret DengesiAlmanya 10: 00 İhracat MoMAlmanya 10: 00 İthalat MoMFransa 10: 45 Ticaret DengesiFransa 10: 45 Sanayi ÜretimiFransa 10: 45 İmalat ÜretimiABD 18: 00 Toptan Satış Stokları
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi