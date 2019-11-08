Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

8 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------08/11 10: 00 Dış Ticaret Endeksleri08/11 10: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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08/11         10: 00     Dış Ticaret Endeksleri

08/11         10: 00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

12/11         10: 00     Cari denge

14/11         10: 00     Sanayi üretimi

15/11         10: 00     İşsizlik

15/11         11: 00     Bütçe dengesi

15/11         14: 30 TCMB beklenti anketi

20/11         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi

25/11         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi

28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi

29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                  TSİ

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8 KASIM CUMA

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Japonya 02: 30 Hanehalkı Harcamaları

Japonya               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

Japonya               08: 00 Öncü Göstergeler

Almanya 10: 00 Ticaret Dengesi

Almanya               10: 00 İhracat MoM

Almanya               10: 00 İthalat MoM

Fransa 10: 45 Ticaret Dengesi

Fransa                10: 45 Sanayi Üretimi

Fransa                10: 45 İmalat Üretimi

ABD                    18: 00 Toptan Satış Stokları

ABD                    18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:13 Kaynak: DHA
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