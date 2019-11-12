Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 TCMB beklenti anketi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/11 10: 00 Tüketici güven.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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12/11         10: 00     Cari denge

14/11         10: 00     Sanayi üretimi

15/11         10: 00     İşsizlik

15/11         11: 00     Bütçe dengesi

15/11         14: 30 TCMB beklenti anketi

20/11         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi

25/11         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi

28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi

29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA    TSİ

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12/11      13: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi

13/11      10: 00      Almanya TÜFE, nihai

13/11      13: 00      Euro bölgesi sanayi üretimi

13/11      16: 30      ABD TÜFE

13/11      16: 30      ABD çekirdek TÜFE

14/11      10: 00      Almanya GSYH, öncü

14/11      12: 30 İngiltere perakende satışlar

14/11      13: 00      Euro bölgesi GSYH, öncü

14/11      16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

14/11      16: 30      ABD ÜFE

14/11      16: 30      ABD çekirdek ÜFE

15/11      13: 00      Euro bölgesi TÜFE

15/11      16: 30      ABD NY Fed imalat endeksi

15/11      16: 30      ABD perakende satışlar

15/11      16: 30      ABD çekirdek perakende satışlar

15/11      17: 15      ABD sanayi üretimi

15/11      17: 15      ABD kapasite kullanımı


TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:00 Kaynak: DHA
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