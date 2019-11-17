Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi25/11 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/11 10: 00 Dış.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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20/11         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi

25/11         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi

28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi

29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                  TSİ

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18 KASIM PAZARTESİ

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Euro Bölgesi                 12: 00 ECB Guindos Konuşması

Euro Bölgesi                 15: 30 ECB Hernandez Konuşması

Euro Bölgesi                 16: 20 ECB Lane Konuşması

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19 KASIM SALI

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ABD                               16: 30 İnşaat İzinleri

ABD                               16: 30 Konut Başlangıçları

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20 KASIM ÇARŞAMBA

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Japonya                         02: 50 Ticaret Dengesi

Japonya                         02: 50 İhracat

Japonya                         02: 50 İthalat

Almanya                         10: 00 Üretici Fiyatları Endeksi

ABD                               15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                               18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                               18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                               18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                               18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                               18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                               18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                               18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                               18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                               22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları

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21 KASIM PERŞEMBE

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Japonya                         02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya                         02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya                         02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya                         02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

Euro Bölgesi                 11: 10 ECB Mersch Konuşması

Euro Bölgesi                 12: 40 ECB Guindos Konuşması

ABD                               16: 30 Philadelphia Fed. Is Dunyasi Gorunumu

ABD                               16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                               16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                               18: 00 Öncü Endeks

Euro Bölgesi                 18: 00 Tüketici Güveni

ABD                               18: 00 Mevcut Konut Satışları

ABD                               18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

Euro Bölgesi                 22: 00 ECB de Guindos Konuşması

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22 KASIM CUMA

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Japonya                         02: 30 Ulusal TÜFE

Japonya                         02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE

Japonya                         03: 30 İmalat

Japonya                         03: 30 Bileşik

Japonya                         03: 30 Servis

Almanya                         10: 00 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

Almanya                         10: 00 Özel Tüketim

Almanya                         10: 00 Hükümet Harcamaları

Almanya                         10: 00 Sermaye Yatırımları

Euro Bölgesi                 11: 00 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

Fransa                           11: 15 Markit Fransa İmalat PMI

Fransa                           11: 15 Markit Fransa Hizmet PMI

Fransa                           11: 15 Markit Fransa Komposit PMI

Almanya                         11: 30 Markit/BME İmalat PMI

Almanya                         11: 30 Markit Hizmet PMI

Almanya                         11: 30 Markit/BME Kompozit PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit İmalat PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit Hizmet PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit Kompozit PMI

Euro Bölgesi                 16: 00 Bundesbank Başkanı Wiedmann Konuşması

ABD                               17: 45 Markit ABD Hizmet PMI

ABD                               17: 45 Markit İmalat PMI

ABD                               17: 45 Markit ABD Kompozit PMI

ABD                               18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:19 Kaynak: DHA
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