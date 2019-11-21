Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi21/11 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksleri22/11 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler25/11 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri25/11 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri25/11 10:

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

-------------------------------------------------------------------------------------------------

21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi

21/11         10: 00     İnşaat Maliyet Endeksleri

22/11         10: 00    Kurulan ve Kapanan Şirketler

25/11         10: 00    Sektörel Güven Endeksleri

25/11         10: 00    İşgücü Girdi Endeksleri

25/11         10: 00    Yatırım Eğilimi İstatistikleri

25/11         10: 00    İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi

26/11         10: 00 Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri

27/11         10: 00     Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi

29/11         10: 00     Katı Yakıtlar

29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

-------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                  TSİ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

21 KASIM PERŞEMBE

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya                         02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya                         02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya                         02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya                         02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

Euro Bölgesi                 11: 10 ECB Mersch Konuşması

Euro Bölgesi                 12: 40 ECB Guindos Konuşması

ABD                               16: 30 Philadelphia Fed. Is Dunyasi Gorunumu

ABD                               16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                               16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                               18: 00 Öncü Endeks

Euro Bölgesi                 18: 00 Tüketici Güveni

ABD                               18: 00 Mevcut Konut Satışları

ABD                               18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

Euro Bölgesi                 22: 00 ECB de Guindos Konuşması

-------------------------------------------------------------------------------------------------

22 KASIM CUMA

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya                         02: 30 Ulusal TÜFE

Japonya                         02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE

Japonya                         03: 30 İmalat

Japonya                         03: 30 Bileşik

Japonya                         03: 30 Servis

Almanya                         10: 00 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

Almanya                         10: 00 Özel Tüketim

Almanya                         10: 00 Hükümet Harcamaları

Almanya                         10: 00 Sermaye Yatırımları

Euro Bölgesi                 11: 00 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

Fransa                           11: 15 Markit Fransa İmalat PMI

Fransa                           11: 15 Markit Fransa Hizmet PMI

Fransa                           11: 15 Markit Fransa Komposit PMI

Almanya                         11: 30 Markit/BME İmalat PMI

Almanya                         11: 30 Markit Hizmet PMI

Almanya                         11: 30 Markit/BME Kompozit PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit İmalat PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit Hizmet PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit Kompozit PMI

Euro Bölgesi                 16: 00 Bundesbank Başkanı Wiedmann Konuşması

ABD                               17: 45 Markit ABD Hizmet PMI

ABD                               17: 45 Markit İmalat PMI

ABD                               17: 45 Markit ABD Kompozit PMI

ABD                               18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 15:52:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]