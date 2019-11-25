TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-------------------------------------------------------------------------------------------------25/11 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri25/11 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri25/11 10: 00 Yatırım Eğilimi İstatistikleri25/11 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi26/11 10: 00 Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri27/11 10: 00 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/11 10: 00 Katı Yakıtlar29/11 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai29/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------25 KASIM PAZARTESİAlmanya 12: : 00 Ifo endeksi-------------------------------------------------------------------------------------------------26KASIM SALI-------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 18: 00 Tüketici güven endeksiABD 18: 00 Şeni konut satışları-------------------------------------------------------------------------------------------------27 KASIM ÇARŞAMBA-------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 16: 30 Dayanıklı mal siparişleriABD 16: 30 GSYH, öncüABD 16: 30 Çekirdek GSYHABD 16: 30 İşsizlik maaş başvurularıABD 18: 00 Kişisel gelirlerABD 18: 00 Kişisel harcamalarABD 18: 00 Çekirdek PCEABD 18: 00 Bekleyen konut satışları-------------------------------------------------------------------------------------------------28 KASIM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------------------------Almanya 14: 00 TÜFE, öncüAlmayna 11: 55 İşsizlik-------------------------------------------------------------------------------------------------29 KASIM CUMA-------------------------------------------------------------------------------------------------Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE, öncüEuro bölgesi 13: 00 Euro bölgesi işsizlikABD 17: 45 ABD Chicago PMI