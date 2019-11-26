Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------26/11 10: 00 Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri27/11 10: 00 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/11 10: 00 Katı Yakıtlar29/11 10: 00 Dış.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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26/11         10: 00 Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri

27/11         10: 00     Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi

29/11         10: 00     Katı Yakıtlar

29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                  TSİ

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26 KASIM SALI

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ABD                     18: 00       Tüketici güven endeksi

ABD                     18: 00      Şeni konut satışları

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27 KASIM ÇARŞAMBA

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ABD                     16: 30      Dayanıklı mal siparişleri

ABD                     16: 30      GSYH, öncü

ABD                     16: 30      Çekirdek GSYH

ABD                     16: 30      İşsizlik maaş başvuruları

ABD                     18: 00      Kişisel gelirler

ABD                     18: 00      Kişisel harcamalar

ABD                     18: 00      Çekirdek PCE

ABD                     18: 00      Bekleyen konut satışları

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28 KASIM PERŞEMBE

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Almanya 14: 00      TÜFE, öncü

Almayna              11: 55      İşsizlik

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29 KASIM CUMA

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Euro Bölgesi        13: 00      TÜFE, öncü

Euro bölgesi        13: 00      Euro bölgesi işsizlik

ABD                     17: 45      ABD Chicago PMI


Termik Santral, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:01 Kaynak: DHA
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