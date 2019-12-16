TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------------16/12 1000 İşsizlik16/12 1100 Bütçe dengesi20/12 1000 Tüketici güven endeksi20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku26/12 1000 Kapasite kullanım oranı26/12 1000 Reel kesim güven endeksi30/12 1000 Ekonomik güven endeksi30/12 1100 Giriş çıkış yapanlar31/12 1000 Dış ticaret dengesi------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ------------------------------------------------------------------------------------------------------16 ARALIK PAZARTESİ------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 03: 30 Bileşik PMIJaponya 03: 30 İmalat PMIJaponya 03: 30 Servis PMIÇin 05: 00 Sanayi Üretimi (Yıllık)Çin 05: 00 Perakende Satislar (Yillik)Fransa 11: 15 Markit Fransa İmalat PMIFransa 11: 15 Markit Fransa Hizmet PMIFransa 11: 15 Markit Fransa Komposit PMIAlmanya 11: 30 Markit/BME İmalat PMIAlmanya 11: 30 Markit Hizmet PMIAlmanya 11: 30 Markit/BME Kompozit PMIEuro Bölgesi 12: 00 Markit İmalat PMIEuro Bölgesi 12: 00 Markit Hizmet PMIEuro Bölgesi 12: 00 Markit Kompozit PMIBirleşik Krallık 12: 30 Markit UK PMI İmalatBirleşik Krallık 12: 30 Markıt/CIPS Birleşik Krallık Hizmet PMIBirleşik Krallık 12: 30 Markit/CIPS Birleşik Krallık Komposit PMIEuro Bölgesi 16: 00 ECB Guindos KonuşmasıABD 16: 30 Empire İmalat EndeksiABD 17: 45 Markit Kompozit PMIABD 17: 45 Markit İmalat PMIABD 17: 45 Markit Hizmet PMI------------------------------------------------------------------------------------------------------17 ARALIK SALI------------------------------------------------------------------------------------------------------Birleşik Krallık 12: 30 Ortalama Haftalık KazançlarBirleşik Krallık 12: 30 ILO İşsizlik Oranı 3 AylıkBirleşik Krallık 12: 30 İstihdam DeğişimiEuro Bölgesi 13: 00 Ticaret DengesiABD 16: 30 Konut BaşlangıçlarıABD 16: 30 İnşaat İzinleriABD 16: 30 Konut BaşlangıçlarıABD 16: 30 Bina İzinleri (Aylık)ABD 17: 15 Sanayi Üretimi (Aylık)ABD 17: 15 İmalat ÜretimiABD 17: 15 Kapasite Kullanımı------------------------------------------------------------------------------------------------------18 ARALIK ÇARŞAMBA------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 50 İhracat (Yıllık)Japonya 02: 50 İthalat (Yıllık)Almanya 10: 00 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)Almanya 10: 00 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)Euro Bölgesi 11: 30 ECB Başkanı Lagarde'ın KonuşmasıAlmanya 12: 00 IFO-İş İklimiAlmanya 12: 00 IFO-BeklentilerAlmanya 12: 00 IFO-Durum DeğerlendirmesiBirleşik Krallık 12: 30 TÜFE (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 TÜFE (Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 TÜFE Çekirdek (Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE (Yıllık)Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE (Aylık)Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE Çekirdek (Yıllık)Euro Bölgesi 13: 15 FED Brainard KonuşmasıEuro Bölgesi 14: 15 ECB Coeure KonuşmasıABD 15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep------------------------------------------------------------------------------------------------------19 ARALIK PERŞEMBE------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıBirleşik Krallık 12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Yıllık)Birleşik Krallık 15: 00 BOE Faiz KararıBirleşik Krallık 15: 00 BOE Varlık Satın Alma HedefiABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden BaşvurularABD 18: 00 Öncü EndeksABD 18: 00 Mevcut Konut SatışlarıABD 18: 00 Mevcut Konut Satışları (Aylık)ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiJaponya BOJ Faiz Kararı------------------------------------------------------------------------------------------------------20 ARALIK CUMA------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 30 Ulusal TÜFE (Yıllık)Japonya 02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)Fransa 10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)Fransa 10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)Fransa 10: 45 Tüketici Harcamaları (Aylık)Fransa 10: 45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 GSYİH (Çeyrek)Birleşik Krallık 12: 30 GSYİH (Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 İhracat (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 İthalat (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)ABD 16: 30 GDP (Yıllıklandırılmış)ABD 16: 30 Kişisel TüketimABD 16: 30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)Euro Bölgesi 18: 00 Tüketici GüveniABD 18: 00 Kişisel GelirABD 18: 00 Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi