TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------23/12 10: 00 İnşaat maliyet endeksi25/12 10: 00 Sektörel güven endeksleri25/12 14: 30 Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi26/12 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/12 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/12 10: 00 Katı yakıtlar27/12 10: 00 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------23 ARALIK PAZARTESİ--------------------------------------------------------------------------------------------------- Japonya 08: 00 Öncü Göstergeler ABD 16: 30 Dayanıklı Mal Siparişleri ABD 16: 30 Chicago FED Aktivite Endeksi ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları ---------------------------------------------------------------------------------------------------24 ARALIK SALI---------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 18: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi---------------------------------------------------------------------------------------------------25 ARALIK ÇARŞAMBA---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------26 ARALIK PERŞEMBE---------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları Japonya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular ---------------------------------------------------------------------------------------------------27 ARALIK CUMA---------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 30 İşsizlik Oranı Japonya 02: 50 Perakende Satışlar (Aylık) Japonya 02: 50 Perakende Satislar (Yillik) Japonya 02: 50 Sanayi Üretimi (Aylık) Japonya 02: 50 Sanayi Üretimi (Yıllık) Çin 04: 30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık) ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD 19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları ABD 19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları ABD 19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları ABD 19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları ABD 19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı ABD 19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep ABD 19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep ABD 19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep Almanya Perakende Satışlar (Aylık)
Almanya Perakende Satışlar (Yıllık)