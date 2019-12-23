TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

------------------------------------------------------------------------------------------------23/12 10: 00 İnşaat maliyet endeksi25/12 10: 00 Sektörel güven endeksleri25/12 14: 30 Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi26/12 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/12.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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23/12         10: 00     İnşaat maliyet endeksi

25/12         10: 00     Sektörel güven endeksleri

25/12         14: 30     Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi

26/12         10: 00     Kapasite kullanım oranı

26/12         10: 00     Reel kesim güven endeksi

27/12         10: 00     Katı yakıtlar

27/12         10: 00     Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

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DÜNYA                      TSİ

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23 ARALIK PAZARTESİ

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Japonya 08: 00 Öncü Göstergeler

ABD               16: 30 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD               16: 30 Chicago FED Aktivite Endeksi

ABD               18: 00 Yeni Konut Satışları

ABD               18: 00 Yeni Konut Satışları

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24 ARALIK SALI

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ABD        18: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi

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25 ARALIK ÇARŞAMBA

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26 ARALIK PERŞEMBE

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Japonya         02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya         02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya         02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya         02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ABD               15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD               16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD               16: 30 Devam Eden Başvurular

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27 ARALIK CUMA

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Japonya         02: 30 İşsizlik Oranı

Japonya         02: 50 Perakende Satışlar (Aylık)

Japonya         02: 50 Perakende Satislar (Yillik)

Japonya         02: 50 Sanayi Üretimi (Aylık)

Japonya         02: 50 Sanayi Üretimi (Yıllık)

Çin                 04: 30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık)

ABD              18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD              19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD              19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD              19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD              19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD              19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD              19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD              19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD              19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep

Almanya Perakende Satışlar (Aylık)

Almanya                 Perakende Satışlar (Yıllık)


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:03 Kaynak: DHA
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