TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------30/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/12 11: 00 Giriş çıkış yapanlar31/12 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------30 ARALIK PAZARTESİ--------------------------------------------------------------------------------------------------- Almanya 10: 00 Almanya perakende satışlarABD 18: 00 Bekleyen konut satışları---------------------------------------------------------------------------------------------------31 ARALIK SALI---------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 17: 45 Chicago PMIABD 18: 00 Tüketici güven endeksi