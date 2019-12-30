TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

------------------------------------------------------------------------------------------------30/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/12 11: 00 Giriş çıkış yapanlar31/12 10: 00 Dış...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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30/12          10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/12          11: 00     Giriş çıkış yapanlar

31/12          10: 00     Dış ticaret dengesi

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DÜNYA          TSİ

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30 ARALIK PAZARTESİ

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Almanya 10: 00      Almanya perakende satışlar

ABD            18: 00      Bekleyen konut satışları

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31 ARALIK SALI

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ABD            17: 45      Chicago PMI

ABD            18: 00     Tüketici güven endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:00 Kaynak: DHA
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