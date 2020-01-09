TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim

THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu