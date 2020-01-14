TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

----------------------------------------------------------------------------------------------------14/01 10: 00 Sanayi üretimi14/01 10: 00 Perakende Satış Endeksleri14/01 10: 00 Ciro Endeksleri14/01 10: 00 Sanayi Üretim Endeksi14/01 10: 00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi14/01 10: 00.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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14/01  10: 00     Sanayi üretimi

14/01  10: 00     Perakende Satış Endeksleri

14/01  10: 00     Ciro Endeksleri

14/01  10: 00     Sanayi Üretim Endeksi

14/01  10: 00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

14/01  10: 00     Açık İş İdari Kayıtları

15/01  11: 00     Bütçe dengesi

15/01  10: 00     Konut Satış İstatistikleri

16/01  14: 00     TCMB politika faizi

16/01  10: 00     Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu

17/01  10: 00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

20/01  17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

20/01  10: 00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu

20/01  10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

22/01  10: 00     Hahehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri

23/01  10: 00     Tüketici güven endeksi

24/01  10: 00     Katı Yakıtlar

24/01  10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler

27/01  10: 00     Kapasite kullanım oranı

27/01  10: 00     Reel kesim güven endeksi

27/01  10: 00     Sektörel Güven Endeksleri

29/01  10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/01  10: 00     Motorlu Kara Taşıtları

31/01  10: 00     Dış ticaret dengesi

31/01  10: 00     Turizm gelirleri

31/01  11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA

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TSİ         14 OCAK SALI

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16: 30      ABD TÜFE

16: 30      ABD çekirdek TÜFE

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TSİ         15 OCAK ÇARŞAMBA

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12: 30      İngiltere TÜFE

13: 00      Euro bölgesi sanayi üretimi

16: 30      ABD New York Fed imalat endeksi

16: 30      ABD ÜFE

16: 30      ABD çekirdek ÜFE

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TSİ         16 OCAK PERŞEMBE

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10: 00      Almanya TÜFE

16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

16: 30      ABD Philadelphia Fed endeksi

16: 30      ABD perakende satışlar

16: 30      ABD çekirdek perakende satışlar

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TSİ         17 OCAK CUMA

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13: 00      Euro bölgesi TÜFE

16: 30      ABD yeni konut inşaatları

16: 30      ABD inşaat ruhsatları

17: 15      ABD sanayi üretimi

17: 15      ABD kapasite kullanımı

18: 00      ABD Mich tüketici güven endeksi

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TSİ         22 OCAK ÇARŞAMBA

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18: 00      ABD ikinci el konut satışları

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TSİ         23 OCAK PERŞEMBE

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15: 45      ECB politika faizi

15: 45      ECB mevduat faizi

16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

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TSİ         24 OCAK CUMA

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11: 30      Almanya imalat PMI

11: 30      Almanya hizmetler PMI

12: 00      Euro bölgesi imalat PMI

12: 00      Euro bölgesi hizmetler PMI

17: 45      ABD Markit imalat PMI

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TSİ         27 OCAK PAZARTESİ

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12: 00      Almanya Ifo endeksi

18: 00      ABD yeni konut satışları

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TSİ         28 OCAK SALI

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16: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri

18: 00      ABD tüketici güven endeksi

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TSİ         29 OCAK ÇARŞAMBA

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18: 00      ABD bekleyen konut satışları

22: 00      Fed politika faizi

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TSİ         30 OCAK PERŞEMBE

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13: 00      Euro bölgesi işsizlik

15: 00      BoE politika faizi

16: 30      ABD GSYH

16: 30      ABD çekirdek GSYH

16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

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TSİ         31 OCAK CUMA

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13: 00      Euro bölgesi TÜFE

13: 00      Euro bölgesi GSYH

16: 30      ABD kişisel gelirler

16: 30      ABD kişisel harcamalar

16: 30      ABD çekirdek PCE

17: 45      ABD Chicago PMI

18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:02 Kaynak: DHA
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