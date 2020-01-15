TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------15/01 11: 00 Bütçe dengesi15/01 10: 00 Konut Satış İstatistikleri16/01 14: 00 TCMB politika faizi16/01 10: 00 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu17/01 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri20/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku20/01 10: 00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu20/01 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi22/01 10: 00 Hahehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi24/01 10: 00 Katı Yakıtlar24/01 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler27/01 10: 00 Kapasite kullanım oranı27/01 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/01 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri29/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/01 10: 00 Motorlu Kara Taşıtları31/01 10: 00 Dış ticaret dengesi31/01 10: 00 Turizm gelirleri31/01 11: 00 Giriş çıkış yapanlar--------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 15 OCAK ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 30 İngiltere TÜFE13: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi16: 30 ABD New York Fed imalat endeksi16: 30 ABD ÜFE16: 30 ABD çekirdek ÜFE--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 16 OCAK PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00 Almanya TÜFE16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları16: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi16: 30 ABD perakende satışlar16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 17 OCAK CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00 Euro bölgesi TÜFE16: 30 ABD yeni konut inşaatları16: 30 ABD inşaat ruhsatları17: 15 ABD sanayi üretimi17: 15 ABD kapasite kullanımı18: 00 ABD Mich tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 22 OCAK ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------18: 00 ABD ikinci el konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 23 OCAK PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------15: 45 ECB politika faizi15: 45 ECB mevduat faizi16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 24 OCAK CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 30 Almanya imalat PMI11: 30 Almanya hizmetler PMI12: 00 Euro bölgesi imalat PMI12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI17: 45 ABD Markit imalat PMI--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 27 OCAK PAZARTESİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------12: 00 Almanya Ifo endeksi18: 00 ABD yeni konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 28 OCAK SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri18: 00 ABD tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 29 OCAK ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------18: 00 ABD bekleyen konut satışları22: 00 Fed politika faizi--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 30 OCAK PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00 Euro bölgesi işsizlik15: 00 BoE politika faizi16: 30 ABD GSYH16: 30 ABD çekirdek GSYH16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 31 OCAK CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00 Euro bölgesi TÜFE13: 00 Euro bölgesi GSYH16: 30 ABD kişisel gelirler16: 30 ABD kişisel harcamalar16: 30 ABD çekirdek PCE17: 45 ABD Chicago PMI
18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi