TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

----------------------------------------------------------------------------------------------------24/01 10: 00 Katı Yakıtlar24/01 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler27/01 10: 00 Kapasite kullanım oranı27/01 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/01 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri29/01 10: 00.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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24/01  10: 00     Katı Yakıtlar

24/01  10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler

27/01  10: 00     Kapasite kullanım oranı

27/01  10: 00     Reel kesim güven endeksi

27/01  10: 00     Sektörel Güven Endeksleri

29/01  10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/01  10: 00     Motorlu Kara Taşıtları

31/01  10: 00     Dış ticaret dengesi

31/01  10: 00     Turizm gelirleri

31/01  11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA

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TSİ         24 OCAK CUMA

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11: 30 Almanya imalat PMI

11: 30      Almanya hizmetler PMI

12: 00      Euro bölgesi imalat PMI

12: 00      Euro bölgesi hizmetler PMI

17: 45      ABD Markit imalat PMI

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TSİ         27 OCAK PAZARTESİ

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12: 00      Almanya Ifo endeksi

18: 00      ABD yeni konut satışları

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TSİ         28 OCAK SALI

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16: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri

18: 00      ABD tüketici güven endeksi

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TSİ         29 OCAK ÇARŞAMBA

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18: 00      ABD bekleyen konut satışları

22: 00 Fed politika faizi

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TSİ         30 OCAK PERŞEMBE

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13: 00      Euro bölgesi işsizlik

15: 00      BoE politika faizi

16: 30      ABD GSYH

16: 30      ABD çekirdek GSYH

16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

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TSİ         31 OCAK CUMA

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13: 00      Euro bölgesi TÜFE

13: 00      Euro bölgesi GSYH

16: 30      ABD kişisel gelirler

16: 30      ABD kişisel harcamalar

16: 30      ABD çekirdek PCE

17: 45      ABD Chicago PMI

18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:00 Kaynak: DHA
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