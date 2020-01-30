TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01 10: 00 Motorlu Kara Taşıtları31/01 10: 00 Dış ticaret dengesi31/01 10: 00 Turizm gelirleri31/01 11: 00 Giriş çıkış yapanlar--------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 30 OCAK PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00 Euro bölgesi işsizlik15: 00 BoE politika faizi16: 30 ABD GSYH16: 30 ABD çekirdek GSYH16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları--------------------------------------------------------------------------------------------------------TSİ 31 OCAK CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------13: 00 Euro bölgesi TÜFE13: 00 Euro bölgesi GSYH16: 30 ABD kişisel gelirler16: 30 ABD kişisel harcamalar16: 30 ABD çekirdek PCE17: 45 ABD Chicago PMI
18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi