TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

7 saat önce

----------------------------------------------------------------------------------------------------20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/02 10: 00 İşgücü girdi endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/02 10: 00 Uluslararası...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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20/02          10: 00     Tüketici güven endeksi

20/02          10: 00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi

20/02          10: 00     İşgücü girdi endeksi

20/02          17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

21/02          10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu

21/02          10: 00     Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri

21/02          10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler

24/02          10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/02          10: 00     Reel kesim güven endeksi

24/02          10: 00     Yapı izin istatistikleri

24/02          10: 00     Sektörel güven endeksleri

24/02          10: 00     Katı yakıtlar

24/02          11: 00     Giriş çıkış yapanlar

27/02          10: 00     Ekonomik güven endeksi

27/02          10: 00     Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı

28/02          10: 00     Dış ticaret dengesi

28/02          10: 00     GSYH

28/02          10: 00     Motorlu kara taşıtları

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TSİ          DÜNYA

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20 ŞUBAT PERŞEMBE

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12: 30 İngiltere perakende satışlar

16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

16: 30 Philadelphia Fed endeksi

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21 ŞUBAT CUMA

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11: 30 Almanya imalat PMI

11: 30      Almanya hizmetler PMI

12: 00      Euro bölgesi imalat PMI

12: 00      Euro bölgesi hizmetler PMI

13: 00      Euto bölgesi TÜFE

17: 45      Almanya Markit imalat PMI

18: 00      ABD ikinci el konut satışları

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24 ŞUBAT PAZARTESİ

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12: 00      Almanya Ifo endeksi

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25 ŞUBAT SALI

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10: 00      Almanya GSYH

18: 00      ABD tüketici güven endeksi

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26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

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18: 00      ABD yeni konut satışları

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27 ŞUBAT PERŞEMBE

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16: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri

16: 30      ABD GSYH

16: 30      ABD çekirdek GSYH

16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

18: 00      ABD bekleyen konut satışları

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28 ŞUBAT CUMA

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11: 55      Almanya işsizlik

16: 00      Almanya TÜFE

16: 30      ABD kişisel gelirler

16: 30      ABD kişisel harcamalar

16: 30      ABD çekirdek PCE

17: 45      ABC Chicago PMI

18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:02 Kaynak: DHA
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