TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE--------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi27/02 10: 00 Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı28/02 10: 00 Dış ticaret dengesi28/02 10: 00 GSYH28/02 10: 00 Motorlu kara taşıtları-------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------25 ŞUBAT SALI--------------------------------------------------------------------------------------------------------10: 00 Almanya GSYH18: 00 ABD tüketici güven endeksi--------------------------------------------------------------------------------------------------------26 ŞUBAT ÇARŞAMBA--------------------------------------------------------------------------------------------------------18: 00 ABD yeni konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------27 ŞUBAT PERŞEMBE--------------------------------------------------------------------------------------------------------16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri16: 30 ABD GSYH16: 30 ABD çekirdek GSYH16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları18: 00 ABD bekleyen konut satışları--------------------------------------------------------------------------------------------------------28 ŞUBAT CUMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------11: 55 Almanya işsizlik16: 00 Almanya TÜFE16: 30 ABD kişisel gelirler16: 30 ABD kişisel harcamalar16: 30 ABD çekirdek PCE17: 45 ABC Chicago PMI18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi