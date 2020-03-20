TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

----------------------------------------------------------------------------------------------------20/03 10: 00 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri20/03 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi20/03 10: 00 İşgücü İstatistikleri20/03 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler20/03.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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20/03          10: 00     Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri

20/03          10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

20/03          10: 00     İşgücü İstatistikleri

20/03          10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler

20/03          17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/03          10: 00     Tüketici güven endeksi

23/03          11: 00     Giriş çıkış yapanlar

25/03          10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/03          10: 00     Reel kesim güven endeksi

27/03          10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/03          10: 00     Dış ticaret endeksi

31/03          12: 00     Brüt dış borç stoku

31/03          12: 00     Net dış borç stoku

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DÜNYA    TSİ

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20/03      17: 00      ABD ikinci el konut satışları

24/03      11: 30 Almanya imalat PMI, öncü

24/03      11: 30      Almanya hizmetler PMI, öncü

24/03      11: 30      Euro bölgesi imalat PMI, öncü

24/03      11: 30      Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü

24/03      16: 45      ABD Markit imalat PMI, öncü

24/03      17: 00      ABD yeni konut satışları

25/03      10: 00      Almanya Ifo endeksi

25/03      12: 30 İngiltere TÜFE

25/03      15: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri

26/03      12: 30      İngiltere perakende satışları

26/03      15: 00      BoE politika faizi

26/03      15: 30      ABD GSYH, nihai

26/03      15: 30      ABD çekirdek GSYH

26/03      15: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

27/03      15: 30      ABD kişisel gelirler

27/03      15: 30      ABD kişisel harcamalar

27/03      15: 30      ABD çekirdek PCE

27/03      17: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi

30/03      15: 00      Almanya TÜFE, öncü

30/03      17: 00      ABD bekleyen konut satışları

30/03      10: 55      Almanya işsizlik

31/03      11: 30      İngiltere GSYH

31/03      12: 00      Euro bölgesi TÜFE, öncü

31/03      16: 45      ABD Chicago PMI

31/03      17: 00      ABD tüketici güven endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:03 Kaynak: DHA

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