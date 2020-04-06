TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------06/04 Reel Efektif Döviz Kuru 14: 3007/04 Havalimanı İstatistikleri 17: 0008/04 Finansal Yatırım Araçları 10: 0008/04 Konaklama İstatistikleri 11: 0008/04 Tesis İstatistikleri 11: 0009/04 Dış Ticaret Beklenti Anketi 10: 0010/04 İşgücü İstatistikleri 10: 0010/04 İnşaat Maliyet Endeksi 10: 0010/04 Dış Ticaret Endeksleri 10: 0013/04 Perakende Satış Endeksleri 10: 0013/04 Sanayi Üretim Endeksi 10: 0013/04 Ciro Endeksleri 10: 0013/04 Ödemeler Dengesi İstatistikleri 10: 0014/04 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10: 0014/04 Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları10: 0014/04 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 10: 0014/04 Açık İş İdari Kayıtları 10: 0014/04 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri 10: 0015/04 Konut Satış İstatistikleri 10: 0015/04 Çevresel Lisans İstatistikleri 10: 0015/04 Tehlikeli Atık İhracatı 10: 0016/04 Özel Sektörün Dış Kredi Borcu 10: 0016/04 İstatistiklerle Çocuk 10: 0016/04 Kısa Vadeli Dış Borçlar 10: 0016/04 Kurulan ve Kapanan Şirketler 10: 00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA 6 NİSAN/ TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almanya Fabrika Siparişleri(Aylık) 09: 00Almanya Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) 09: 00Almanya Fabrika Siparişleri(Yıllık) 09: 00Almanya İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) 09: 00 İtalya İnşaat Sektörü PMI 10: 30 Fransa İnşaat Sektörü PMI 10: 30Almanya İnşaat Sektörü PMI 10: 30 İsviçre Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) 11: 00İsviçre Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) 11: 00 İngiltere Yeni Araç Kayıtları 11: 00İngiltere Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) 11: 00Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 11: 30Euro Bölgesi Sentix Beklenti Endeksi 11: 30Euro Bölgesi Sentix Cari Endeksi 11: 30İngiltere İnşaat Sektörü PMI 11: 30 Rusya Yeni Araç Satışları 13: 30Rusya Yeni Araç Satışları(Yıllık) 13: 30 Brezilya 2020 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) 14: 25Brezilya 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini 14: 25Brezilya 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) 14: 25Brezilya 2021 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini 14: 25Brezilya 2021 Yılı Cari Denge Tahmini($) 14: 25Brezilya 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini 14: 25Brezilya 2021 Yılı GSYH Tahmini 14: 25Brezilya 2021 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) 14: 25Brezilya 2021 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini 14: 25Brezilya 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini 14: 25Brezilya 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) 14: 25Brezilya 2021 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini 14: 25 İspanya Tüketici Güven Endeksi 14: 30Mısır Döviz Rezervleri($) 15: 00Fransa 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi 15: 55Fransa 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi 15: 55Fransa 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi 15: 55Fransa BOI Gösterge Faiz Oranı 16: 00
Rusya Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) 16: 00