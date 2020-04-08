TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

----------------------------------------------------------------------------------------------------08/04 Finansal Yatırım Araçları 10: 0008/04 Konaklama İstatistikleri 11: 0008/04 Tesis İstatistikleri 11: 0009/04 Dış Ticaret Beklenti Anketi 10: 0010/04 İşgücü İstatistikleri 10: 0010/04 İnşaat.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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08/04    Finansal Yatırım Araçları     10: 00

08/04    Konaklama İstatistikleri    11: 00

08/04    Tesis İstatistikleri        11: 00

09/04    Dış Ticaret Beklenti Anketi    10: 00

10/04    İşgücü İstatistikleri        10: 00

10/04    İnşaat Maliyet Endeksi        10: 00

10/04    Dış Ticaret Endeksleri        10: 00

13/04    Perakende Satış Endeksleri    10: 00

13/04    Sanayi Üretim Endeksi        10: 00

13/04    Ciro Endeksleri            10: 00

13/04    Ödemeler Dengesi İstatistikleri    10: 00

14/04    Kümes Hayvancılığı Üretimi    10: 00

14/04    Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları10: 00

14/04    Süt ve Süt Ürünleri Üretimi    10: 00

14/04    Açık İş İdari Kayıtları     10: 00

14/04    Kayıtlı İşsiz İstatistikleri    10: 00

15/04    Konut Satış İstatistikleri    10: 00

15/04    Çevresel Lisans İstatistikleri    10: 00

15/04    Tehlikeli Atık İhracatı     10: 00

16/04    Özel Sektörün Dış Kredi Borcu     10: 00

16/04    İstatistiklerle Çocuk        10: 00

16/04    Kısa Vadeli Dış Borçlar     10: 00

16/04    Kurulan ve Kapanan Şirketler     10: 00

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DÜNYA   TSİ

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09/04 İngiltere GSYH   11: 30

09/04    İngiltere sanayi üretimi   11: 30

09/04    ABD işsizlik maaş başvuruları   15: 30

09/04    ABD ÜFE   15: 30

09/04    ABD çekirdek ÜFE   15: 30

09/04    ABD Mich. tüketici güven endeksi   17: 00

10/04    ABD TÜFE   15: 30

10/04    ABD çekirdek TÜFE   15: 30


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:01 Kaynak: DHA

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