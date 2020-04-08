TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------08/04 Finansal Yatırım Araçları 10: 0008/04 Konaklama İstatistikleri 11: 0008/04 Tesis İstatistikleri 11: 0009/04 Dış Ticaret Beklenti Anketi 10: 0010/04 İşgücü İstatistikleri 10: 0010/04 İnşaat Maliyet Endeksi 10: 0010/04 Dış Ticaret Endeksleri 10: 0013/04 Perakende Satış Endeksleri 10: 0013/04 Sanayi Üretim Endeksi 10: 0013/04 Ciro Endeksleri 10: 0013/04 Ödemeler Dengesi İstatistikleri 10: 0014/04 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10: 0014/04 Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları10: 0014/04 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 10: 0014/04 Açık İş İdari Kayıtları 10: 0014/04 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri 10: 0015/04 Konut Satış İstatistikleri 10: 0015/04 Çevresel Lisans İstatistikleri 10: 0015/04 Tehlikeli Atık İhracatı 10: 0016/04 Özel Sektörün Dış Kredi Borcu 10: 0016/04 İstatistiklerle Çocuk 10: 0016/04 Kısa Vadeli Dış Borçlar 10: 0016/04 Kurulan ve Kapanan Şirketler 10: 00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------09/04 İngiltere GSYH 11: 30 09/04 İngiltere sanayi üretimi 11: 30 09/04 ABD işsizlik maaş başvuruları 15: 30 09/04 ABD ÜFE 15: 30 09/04 ABD çekirdek ÜFE 15: 30 09/04 ABD Mich. tüketici güven endeksi 17: 00 10/04 ABD TÜFE 15: 30
10/04 ABD çekirdek TÜFE 15: 30