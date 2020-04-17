TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

----------------------------------------------------------------------------------------------------17/04 Kısa vadeli dış borçlar 10: 00 17/04 İstatistiklerle Çocuk 10: 00 17/04 Kurulan - kapanan şirketler 10: 00 17/04 TCMB beklenti anketi 14: 30 20/04 Merkezi yönetim borç stoku 17: 30 22/04.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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17/04    Kısa vadeli dış borçlar  10: 00

17/04    İstatistiklerle Çocuk  10: 00

17/04    Kurulan - kapanan şirketler  10: 00

17/04 TCMB beklenti anketi   14: 30

20/04    Merkezi yönetim borç stoku   17: 30

22/04    Tüketici güven endeksi   10: 00

22/04    TCMB politika faizi   14: 00

24/04    Kapasite kullanım oranı   10: 00

24/04    Reel kesim güven endeksi   10: 00

29/04    Ekonomik güven endeksi   10: 00

30/04    Turizm gelirleri   10: 00

30/04    Dış ticaret dengesi   10: 00

30/04    Giriş çıkış yapanlar   11: 00

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DÜNYA   TSİ

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17/04   12: 00    Euro bölgesi TÜFE, nihai

21/04   12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi

21/04   17: 00    ABD ikinci el konut satışları

22/04   11: 30 Birleşik Krallık TÜFE

23/04   10: 30    Almanya imalat PMI, öncü

23/04   10: 30    Almanya hizmetler PMI, öncü

23/04   11: 00    Euro bölgesi imalat PMI, öncü

23/04   11: 00    Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü

23/04   11: 30    Birleşik Krallık imalat PMI, öncü

23/04   11: 30    Birleşik Krallık perakende satışlar

23/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları

23/04   16: 45    ABD Markit imalat PMI, öncü

23/04   16: 45    ABD yeni konut satışları

24/04   11: 00    Almanya Ifo endeksi

24/04   15: 30    ABD dayanıklı mal siparişleri

24/04   17: 00    ABD Mich. tüketici güven endeksi

28/04   17: 00    ABD tüketici güven endeksi

29/04   15: 00    Almanya TÜFE, öncü

29/04   15: 30    ABD GSYH, öncü

29/04   15: 30    ABD çekirdek GSYH, öncü

29/04   17: 00    ABD bekleyen konut satışları

29/04   21: 00 Fed politika faizi

30/04   09: 00    Almanya perakende satışlar

30/04   10: 55    Almanya işsizlik

30/04   12: 00    Euro bölgesi TÜFE, öncü

30/04   12: 00    Euro bölgesi GSYH, öncü

30/04   12: 00    Euro bölgesi işsizlik

30/04   14: 45    ECB politika faizi

30/04   14: 45    ECB mevduat faizi

30/04   15: 30    ABD kişisel gelirler

30/04   15: 30    ABD kişisel harcamalar

30/04   15: 30    ABD çekirdek PCE

30/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları

30/04   16: 45    ABD Chicago PMI


Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:03 Kaynak: DHA

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