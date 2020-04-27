TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 saat önce

----------------------------------------------------------------------------------------------------29/04 Ekonomik güven endeksi 10: 00 28/04 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi 10: 0030/04 Turizm gelirleri 10: 00 30/04 Dış ticaret dengesi 10: 00 30/04 Giriş çıkış yapanlar 11:...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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29/04    Ekonomik güven endeksi   10: 00

28/04    Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi   10: 00

30/04    Turizm gelirleri   10: 00

30/04    Dış ticaret dengesi   10: 00

30/04    Giriş çıkış yapanlar   11: 00

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DÜNYA   TSİ

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28/04   17: 00    ABD tüketici güven endeksi

29/04   15: 00 Almanya TÜFE, öncü

29/04   15: 30    ABD GSYH, öncü

29/04   15: 30    ABD çekirdek GSYH, öncü

29/04   17: 00    ABD bekleyen konut satışları

29/04   21: 00 Fed politika faizi

30/04   09: 00    Almanya perakende satışlar

30/04   10: 55    Almanya işsizlik

30/04   12: 00    Euro bölgesi TÜFE, öncü

30/04   12: 00    Euro bölgesi GSYH, öncü

30/04   12: 00    Euro bölgesi işsizlik

30/04   14: 45    ECB politika faizi

30/04   14: 45    ECB mevduat faizi

30/04   15: 30    ABD kişisel gelirler

30/04   15: 30    ABD kişisel harcamalar

30/04   15: 30    ABD çekirdek PCE

30/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları

30/04   16: 45    ABD Chicago PMI


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:06 Kaynak: DHA

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