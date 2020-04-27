TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor

ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım

Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz